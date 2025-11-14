Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Великобритания разрывается между военной помощью Украине и собственными проблемами с бюджетом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Россию 24» .

По мнению Келина, власти Великобритании пытаются одновременно решить две проблемы, но их решения несовместимы — оказывать помощь Украине и разобраться с собственной дырой в бюджете. При этом внимание избирателей, как считает посол, пытаются отвлечь внешней угрозой.

Помимо этого Келин добавил, что в СМИ появилась информация о готовящемся внутри Лейбористской партии заговоре против премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

«Лейбористы, как я думаю, возможно, попытаются максимально отвлечь внимание избирателей от реальных проблем и опять "перевести стрелки" на внешнюю угрозу, то есть на Россию, Китай», — заявил он.

Ранее Лондон вывел из-под санкций две дочерних компании «Лукойла» в Болгарии.