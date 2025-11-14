Захарова заявила, что Зеленский «уничтожает дозу за дозой»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский «уничтожает дозу за дозой». Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Таким образом она прокомментировала слова министра обороны Италии, который поблагодарил Зеленского за борьбу с коррупцией. По словам Захаровой, Зеленский таким же образом «борется с наркоманией, уничтожая дозу за дозой».
Ранее Захарова прокомментировала прекращение Украиной переговоров с Россией.