Захарова удивилась словам итальянского министра о Зеленском

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский «уничтожает дозу за дозой». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Таким образом она прокомментировала слова министра обороны Италии, который поблагодарил Зеленского за борьбу с коррупцией. По словам Захаровой, Зеленский таким же образом «борется с наркоманией, уничтожая дозу за дозой».

«Если бы министр обороны Италии только знал, как Зеленский борется с наркоманией! Лично уничтожает дозу за дозой», — написала она.

Ранее Захарова прокомментировала прекращение Украиной переговоров с Россией.