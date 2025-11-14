В посольстве заявили, что США фактически конфисковали несколько дипобъектов России

Шесть дипломатических объектов РФ фактически конфискованы в США. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе российского посольства в Вашингтоне.

«Американские власти в период 2016-2018 годов фактически конфисковали шесть объектов российской дипломатической недвижимости в США, сняв с них дипстатус и заблокировав любой доступ наших дипломатов, в том числе для оценки состояния территории и помещений, а также нанесенного ущерба», — уточнили в диппредставительстве.

Посольство регулярно ставит перед госдепом вопрос об изъятой российской дипломатической собственности. При этом ситуация вокруг этой проблемы мешает планам по преодолению токсичного наследия в отношениях Москвы и Вашингтона.

В пресс-службе уточнили, что речь идет о дачах посольства России в штате Мэриленд и российской ооновской миссии в Нью-Йорке, здании торгпредства в Вашингтоне, здании генконсульства в Сан-Франциско и резиденциях генконсулов в Сан-Франциско и Сиэтле.

В августе посол в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщил, что без возврата конфискованной дипломатической собственности РФ в США решение других вопросов затруднено.

Также, по его словам, восстановление прямого авиасообщения могло бы способствовать реальной нормализации отношений двух стран.