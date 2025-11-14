США впервые выступили против антироссийской поправки к резолюции в ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что США проголосовали против поправки к резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Эту поправку ежегодно принимают после начала спецоперации в 2022 году — она утверждает, что Россия оправдывает проведение СВО «мнимым предлогом искоренения неонацизма». До 2024 года за эту поправку голосовали в том числе и США, но в этом году они впервые проголосовали «против».

«Число докладов, конференций и переговоров выросло до уровня неэффективности и расточительства, что делает невозможным выполнение жизненно важной работы», — прокомментировал это решение представитель США.

Ранее в ООН пожаловались на нехватку денег для контроля за миграцией.