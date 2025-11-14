Впервые с 2022 США проголосовали против антироссийской поправки к резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что третий комитет Генассамблеи ООН одобрил предложенную Россией резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Ее поддержали 114 стран, выступили против документа — 52 государства, включая США.

С начала спецоперации в 2022 году западные страны вносят к документу поправку, утверждающую, что Москва якобы оправдывает проведение СВО «мнимым предлогом искоренения неонацизма». В США впервые не поддержали эту поправку, что назвали в МИД России позитивным шагом.