Путин посмертно наградил нескольких сотрудников «Белгородэнерго»

Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества двух сотрудников «Белгородэнерго» посмертно. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества <...> посмертно», — говорится в тексте документа.

Государственной наградой были отмечены: электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств Юрий Бондарь и мастер бригады Игорь Гранкин.

В сентябре Владимир Путин наградил трех врачей скорой помощи из Ярославской области посмертно.

Медаль Луки Крымского за самоотверженность при спасении пациентов была присуждена фельдшерам отделения скорой медицинской помощи Ярославской центральной районной больницы Светлане Глуховой и Наталье Пановой и водителю кареты скорой помощи Сергею Сивкову. Бригада попала в ДТП с бензовозом и легковушкой в 2022 году.