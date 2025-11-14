Литва усиливает контроль за едущими транзитом в Калининград россиянами

Глава МВД Литвы Владислав Кондратович утвердил новый порядок контроля за гражданами РФ, следующими транзитом через литовскую территорию в Калининградскую область. Об этом сообщает агентство ELTA.

По информации агентства, Служба охраны государственной границы, полиция и Служба общественной безопасности Литвы теперь будут вместе следить за транзитом и реагировать на "инциденты и особые события".

Также приводятся слова самого Кондратовича, согласно которым, любой инцидент, связанный с калининградским транзитом, "станет приоритетным" для реагирования служб.

Глава ведомства подчеркнул, что в случае возникновения инцидентов на калининградском транзите будет обеспечено оперативное реагирование.

В октябре власти Литвы заявили, что могут ограничить для россиян транзит в Калининград. Позже в МИД страны подтвердили, что не исключают такого варианта "в интересах национальной безопасности".