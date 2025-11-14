Медведев заявил о готовности украинского народа к свержению Зеленского

Газета.Ru

Украинский народ может самостоятельно свергнуть режим президента Владимира Зеленского, поскольку ему «осточертела бандеровская клика». Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе общения с журналистами, передает РИА Новости.

По словам политика, текущая власть на Украине представляет собой «гнойник», который в конечном счете будет ликвидирован. Медведев выразил уверенность, что украинское общество способно взять решение этой проблемы в свои руки.

«Этот гнойник, который образовался в Европе и который в конечном счете используется против нас, он будет вскрыт... это может сделать и украинский народ», — заявил Медведев.

Также в ходе общения с прессой председатель партии «Единая Россия» положительно оценил работу движения «За свободу наций», его участники добились подписания ряда документов.