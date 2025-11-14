Медведев неожиданно высказался о конфликте на Украине

Зампред Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что народу Украины надоел Владимир Зеленский и его администрация. Об этом сообщает РИА Новости.

© Скриншот

Медведев выразил такое мнение во время разговора с журналистами. По его словам, украинцам «осточертела эта бандеровская клика». При этом Медведев также считает, что украинцы могут попытаться свергнуть Зеленского.

«Этот гнойник, который образовался в Европе и который в конечном счете используется против нас, он будет вскрыт <...> это может сделать и украинский народ, которому осточертела эта бандеровская клика», — заявил он.

Ранее Медведев назвал украинский конфликт самым кровопролитным в XXI веке.