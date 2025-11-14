В Госдуме объяснили отказ Си Цзиньпина от участия в саммите G20

Председатель КНР Си Цзиньпин не будет лично участвовать в саммите G20, который пройдет 20–21 ноября в Южно-Африканской Республике. Как отметил заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ), подобный шаг не следует рассматривать как дипломатический демарш.

Делегацию Китая возглавит премьер Государственного совета Ли Цян, что свидетельствует о сохранении высокого уровня участия Пекина в работе форума.

«Такие случаи бывают, когда по каким-то причинам первое лицо государства не может принять участие в большой многосторонней международной встрече. В этом случае его подменяет тот, кто считается «фигурой номер два» в государственно-политической иерархии страны», - рассказал Новиков в беседе с изданием «Дума ТВ».

По словам Новикова, отказ Си Цзиньпина от личной поездки объясняется вескими внутренними причинами, связанными с выполнением стратегических задач. Парламентарий подчеркнул, что глава КНР, вероятно, не считает целесообразным тратить значительное время на визит, когда внутри страны есть вопросы, требующие его непосредственного внимания.

Кроме того, считает Новиков, решение китайского лидера демонстрирует, что участие в международных мероприятиях возможно и без его присутствия, тогда как внутренние государственные задачи невозможно реализовать без его личного контроля.