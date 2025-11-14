В России ответили на вызов Азербайджаном посла из-за ракеты на территории посольства

Никто не планировал атаковать посольство Азербайджана в Киеве, а ракета «Искандер» могла упасть на территорию дипведомства в связи с работой средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО), если это произошло, допустил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат ответил на вызов бывшей советской республикой российского посла.

«Если такое действительно произошло, то, естественно, никто не собирался стрелять по территории посольства Азербайджана. Мы наносим удары только по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и по инфраструктуре, которая обеспечивает работу этих ВПК, по военным объектам. Может быть, и это происходит, когда работает РЭБ, когда работают ПВО, тогда беспилотники и ракеты могут быть отклонены от цели. Такие вещи, к огромному сожалению, бывают», — рассказал Чепа. «Я думаю, что здесь надо министерству иностранных дел дать какое-то объяснение тому, что никто это не планировал», — Алексей Чепа первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам.

Ранее МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова. Российской стороне был выражен резкий протест в связи с падением на территории посольства в Киеве ракеты «Искандер». Также МИД республики заявил, что у него возникают вопросы о целенаправленности ударов России по азербайджанским структурам.

14 ноября Зеленский заявил, что во время ночных ударов по Киеву пострадало посольство Азербайджана. Позднее он провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.