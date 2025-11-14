В МИД оценили отказ итальянской газеты публиковать слова Лаврова

Отказ итальянской газеты Corriere della Sera публиковать полное интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым привёл к «эффекту Стрейзанд».

Об этом на брифинге рассказала официальный представитель российского министерства Мария Захарова, назвав инцидент проявлением «жесточайшей цензуры».

«Видимо, кто-то в Италии... не хотел, чтобы это интервью было прочитано и разошлось ни внутри итальянского сообщества, ни за его пределами», — заявила Захарова.

По её словам, этими «глупыми, неуклюжими и вредоносными мерами» они добились обратного эффекта, и теперь, как считает Мария Захарова, его прочитали буквально все.

«То есть, они добились... того, что называется... эффектом Барбары Стрейзанд… Он заключается в том, что желание убрать какой-то материал... силовыми методами, ведёт к обратному, к большей популяризации того, что хотят убрать», — пояснила она.

Как отметила Захарова, теперь полное интервью министра перепечатывают и итальянские информационные ресурсы, и СМИ других стран.

Беседа Сергея Лаврова с итальянскими журналистами была проведена, чтобы «остановить поток лжи» в западных СМИ, отмечали в МИД России ранее.