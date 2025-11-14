В МИД оценили отказ итальянской газеты публиковать слова Лаврова

МИД: отказ итальянской газеты публиковать слова Лаврова вызвал эффект Стрейзанд
Отказ итальянской газеты Corriere della Sera публиковать полное интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым привёл к «эффекту Стрейзанд».
Об этом на брифинге рассказала официальный представитель российского министерства Мария Захарова, назвав инцидент проявлением «жесточайшей цензуры».
По её словам, этими «глупыми, неуклюжими и вредоносными мерами» они добились обратного эффекта, и теперь, как считает Мария Захарова, его прочитали буквально все.
«То есть, они добились... того, что называется... эффектом Барбары Стрейзанд… Он заключается в том, что желание убрать какой-то материал... силовыми методами, ведёт к обратному, к большей популяризации того, что хотят убрать», — пояснила она.
Как отметила Захарова, теперь полное интервью министра перепечатывают и итальянские информационные ресурсы, и СМИ других стран.
Беседа Сергея Лаврова с итальянскими журналистами была проведена, чтобы «остановить поток лжи» в западных СМИ, отмечали в МИД России ранее.