Захарова задала Кличко неудобный вопрос

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мэр Киева Виталий Кличко не спешит отправить собственных сыновей в ВСУ, но при этом предлагает снизить мобилизационный возраст. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом она прокомментировала предложение Кличко снизить мобилизационный возраст на Украине до 22 лет. По словам Захаровой, сыновья киевского мэра живут за границей и не рискуют попасть в зону боевых действий.

«Почему-то мэр Киева Кличко забыл упомянуть или вообще забыл, что у него самого есть пригодные для службы в армии сыновья богатырского телосложения. Но, как неоднократно писали журналисты, оба сына Кличко проживают в Британии и Соединенных Штатах Америки. Большой вопрос, он, Кличко, не хочет ли в первую очередь рекрутировать их на защиту своего собственного режима?», — заявила она.

Захарова также добавила, что снижение возраста мобилизации на Украине нужно только для того, чтобы сохранить у власти Владимира Зеленского и самого Кличко.

На Украине появились "парты позора" для детей дезертиров

Ранее Кличко призвал к ужесточению мобилизации.