Захарова: Кличко не спешит отправить собственных сыновей в ВСУ

Андрей Дуванов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мэр Киева Виталий Кличко не спешит отправить собственных сыновей в ВСУ, но при этом предлагает снизить мобилизационный возраст. Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова задала Кличко неудобный вопрос
© Global Look Press

Таким образом она прокомментировала предложение Кличко снизить мобилизационный возраст на Украине до 22 лет. По словам Захаровой, сыновья киевского мэра живут за границей и не рискуют попасть в зону боевых действий.

«Почему-то мэр Киева Кличко забыл упомянуть или вообще забыл, что у него самого есть пригодные для службы в армии сыновья богатырского телосложения. Но, как неоднократно писали журналисты, оба сына Кличко проживают в Британии и Соединенных Штатах Америки. Большой вопрос, он, Кличко, не хочет ли в первую очередь рекрутировать их на защиту своего собственного режима?», — заявила она.

Захарова также добавила, что снижение возраста мобилизации на Украине нужно только для того, чтобы сохранить у власти Владимира Зеленского и самого Кличко.

