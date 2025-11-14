В МИД раскрыли, что ждет НАТО при нападении на Россию

Российская сторона использует все имеющиеся у нее средства в случае нападения Североатлантического альянса, однако сама нападать на страны НАТО не собирается. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

По словам Захаровой, Москва готова «повторять вновь и вновь», что планов нападения на страны НАТО у нее нет.

«Но при этом все необходимые меры по обеспечению безопасности на фоне наращивания альянсом своих контингентов вблизи российских границ принимаются Россией уже сейчас. Если говорить кратко, мы готовы к любому развитию событий», - подчеркнула дипломат.

При этом официальный представитель МИД РФ особо отметила, что российская сторона всегда выступает за мир и равноправное сотрудничество.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о том, что Россия сейчас представляет собой угрозу для всех стран НАТО, и обещал «защищаться» от этой угрозы. А Еврокомиссия совместно с национальными правительствами европейских стран и НАТО начала готовить план по использованию транспорта, в том числе поездов и паромов, для быстрой переброски военной техники в случае конфликта с Россией.

При этом, по информации СМИ, европейские страны, в том числе Литва и Эстония, проводят масштабную модернизацию медицинских учреждений и готовят персонал для работы в военных условиях.