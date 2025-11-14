Намерения Киева и срыв обмена военнопленными: главное из заявлений Захаровой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсурдом высказывания украинского дипломата Сергея Кислицы о мирных переговорах, а также отметила, что именно Киев сорвал договоренности по обмену пленными.

Главное из заявлений Захаровой, в материале «Рамблера».

Заявления украинского МИД

Заявления замглавы МИД Украины Сергея Кислицы являются абсурдными и только подтверждают незаинтересованность Киева в мирном урегулировании. Об этом сообщила сегодня в ходе брифинга представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Замглавы МИД Украины Сергей Кислица ранее заявил в интервью британской газете Times, что Киев приостановил переговоры с Москвой из-за отсутствия прогресса. Он сообщил, что представители России приходят на переговоры с «очень жестким мандатом» и «отстаивают те позиции, которые им были заданы». Также он отметил, что руководитель российской делегации Владимир Мединский начал мирные переговоры в Стамбуле с исторической лекции и украинская переговорная группа была недовольна его поведением.

«Все это иначе, как абсурдом, назвать нельзя. Подобные заявления лишь вновь подтверждают незаинтересованность режима [Владимира] Зеленского в мирном урегулировании», - отметила Мария Захарова.

Она констатировала, что вместо ответа на конкретные предложения российской стороны, Киев предпочел во всем обвинить Москву «в надежде на ужесточение западных санкций».

Срыв Украиной переговоров по обмену пленными

Также, по словам Марии Захаровой, украинская стороны выполнила менее 30% из ранее достигнутых договоренностей по обмену пленными.

«Он (замглавы МИД Украины Сергей Кислица) забыл добавить, что даже те практические предложения, которые были сделаны российской стороной, например, по обмену удерживаемыми лицами, были сорваны опять же киевским режимом. Они выполнили менее 30% из того, о чем имелась договоренность», - констатировала официальный представитель МИД России.

Россия и Украина договорились об обмене пленными и телами погибших во время второго раунда летних переговоров в Стамбуле. В конце августа на Украине сообщили, что за 2025 год страна получила более десяти тысяч тел солдат.

Задачи Зеленского

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова также обратила внимание на то, что одной из своих задач Владимир Зеленский видит «уничтожение собственных граждан» и намерен вернуть в страну как украинцев, находящихся в тюрьмах ЕС, так и уехавших в Европу молодых людей. Ее слова приводит News.ru.

«Задача Зеленского, одна из, помимо перераспределения колоссальных средств, помимо махинаций с вооружением, еще и уничтожение граждан Украины», - заметила она.

При этом, по словам дипломата, Киев через контакты с руководством НАТО и Евросоюза хочет добиться экстрадиции украинских граждан, находящихся в следственных изоляторах или тюрьмах, а также готовит провокации, чтобы вернуть молодых украинцев из Европы.

«Имеются сведения о том, что киевская клика, несмотря на официально снятый запрет на выезд за рубеж молодых мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, готова пойти на любые шаги, в том числе на информационные провокации, чтобы вернуть в страну потенциальных рекрутов, которые оттуда сбежали», - констатировала она.

Напомним, что в конце августа на Украине вступило в силу постановление, разрешающее мужчинам от 18 до 22 лет выезд из страны, несмотря на действующее военное положение. В сентябре страны ЕС выдали украинцам более 79 тысяч новых решений о временной защите. Это самый высокий месячный показатель за два года. Значительный рост числа украинских беженцев был зафиксирован в Германии и Польше.

На этом фоне канцлер Германии Фридрих Мерц высказался за то, чтобы молодые люди вместо выезда на немецкую территорию «несли службу в своей стране», и заметил, что попросил «побеспокоиться об этом» Владимира Зеленского.