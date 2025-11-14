В МИД РФ выразили обеспокоенность действиями США в Карибском море

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность относительно методов, избранных Вашингтоном для урегулирования ситуации в Карибском море. Ее слова приводит «Интерфакс».

«Крайне обеспокоены выбранными США военными методами решения проблемы. <...> Действия американских властей прямо противоречат международно-правовым обязательствам США», — отметила Захарова в ходе брифинга.

Представитель МИД напомнила, что преамбула конвенции определяет искоренение незаконного оборота наркотиков как коллективную ответственность всех государств и подчеркивает необходимость координации усилий в рамках международного сотрудничества для достижения этой цели.

«Необоснованные военные атаки на гражданские суда создают опасный прецедент, открывая возможность для неизбирательных нападений на любые государства под вымышленным предлогом борьбы с наркотрафиком», — подчеркнула Захарова.

12 ноября СМИ сообщали, что служба разведки Великобритании приостановила передачу США разведданных о перемещении подозрительных кораблей в Карибском бассейне.