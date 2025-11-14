В МИД РФ выразили обеспокоенность действиями США в Карибском море
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность относительно методов, избранных Вашингтоном для урегулирования ситуации в Карибском море. Ее слова приводит «Интерфакс».
Представитель МИД напомнила, что преамбула конвенции определяет искоренение незаконного оборота наркотиков как коллективную ответственность всех государств и подчеркивает необходимость координации усилий в рамках международного сотрудничества для достижения этой цели.
«Необоснованные военные атаки на гражданские суда создают опасный прецедент, открывая возможность для неизбирательных нападений на любые государства под вымышленным предлогом борьбы с наркотрафиком», — подчеркнула Захарова.
12 ноября СМИ сообщали, что служба разведки Великобритании приостановила передачу США разведданных о перемещении подозрительных кораблей в Карибском бассейне.