Украина выполнила менее 30 процентов договоренностей по обмену пленными с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, замглавы МИД Украины Сергей Кислица) не упомянул что Киевом были сорваны практические предложения по обмену пленными, предложенные российской стороной. Она добавила, что Украина выполнила только 30 процентов договоренностей.

Зеленский: Украина ничего не будет дарить России

Ранее Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский хочет уничтожить еще больше граждан своей страны, отказываясь от урегулирования вооруженного конфликта.

«Потому что одна из его задач, помимо перераспределения колоссальных средств и махинаций с вооружениями, — еще и уничтожение граждан Украины, граждан этого региона», — отметила дипломат.

До этого Захарова ответила призывом помыться на обвинения со стороны президента Франции Эммануэля Макрона в распространении «фейков» о нашествии клопов.