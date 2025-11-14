Украина предпринимает новые меры и провокации, чтобы вернуть своих граждан из европейских стран и отправить их на фронт.

Об этом в пятницу, 14 ноября, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.

— Киевская клика, несмотря на официально снятый запрет на выезд за рубеж молодых мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, готова пойти на любые шаги, в том числе на информационные провокации, чтобы вернуть в страну потенциальных рекрутов, которые оттуда сбежали, — передает ее слова РИА Новости.

Ранее европейские СМИ сообщили, что консервативные политики в Германии и Польше недовольны притоком молодых украинских беженцев после того, как Киев отменил ограничения на выезд из страны молодых мужчин.

13 ноября канцлер Германии Фридрих Мерц попросил президента Украины Владимира Зеленского позаботиться о том, чтобы молодые люди проходили службу на Украине, «потому что они там нужны». Также он подтвердил планы правительства лишить украинских беженцев прав на получение пособий. Позже Захарова с иронией прокомментировала телефонную беседу политиков.