Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что с помощью некоммерческих организаций (НКО) Запад пытается повлиять на избирательные кампании в странах Глобального Юга. Об этом сообщает РИА Новости.

Медведев 14 ноября выступил на заседании «Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма». Он заявил, что западные страны вмешиваются в избирательные процессы Глобального Юга и Востока «на основе международных избирательных стандартов», сформированных США и их союзниками.

«Они дирижируют целой сетью контролируемых ими организаций, профильных некоммерческих организаций, а по сути занимаются политически ангажированным мониторингом», - подчеркнул Медведев.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва знает, как бороться с вмешательством США и Британии в свои внутренние дела, в том числе в выборы. Он назвал «попытки вмешиваться во всё и вся» визитной карточкой американских и британских властей.