Политолог раскрыл перспективы устранения Зеленского Западом
Запад может пойти на убийство Владимира Зеленского, так как тот ассоциируется с множеством скандалов и осложняет мирное урегулирование. Такое мнение высказал «Аргументам и фактам» политолог Александр Дудчак.
По его словам, у Запада есть достаточно поводов для замены Зеленского, который уже «вызывает раздражение». И коррупционный скандал на Украине с участием приближенных к нему людей разворачивается именно сейчас «не случайно».
Политолог напомнил, что Зеленский для России является нелегитимным, что, усложняет переговорный процесс по урегулированию конфликта. А если его не станет, то у Запада «появится возможность представить мировой общественности какого-то более-менее легитимного человека».
И, наконец, по его словам, у Великобритании и США разные взгляды на то, как дальше поступить с Украиной, и американцам выгоднее «конфликт просто-напросто заморозить».
Напомним, что в настоящее время на Украине разворачивается масштабный коррупционный скандал. Национальное антикоррупционне бюро Украины (НАБУ) уже предъявило обвинения в незаконном обогащении бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову. В отставку ушли министры энергетики и юстиции. При этом обыски прошли и у Тимура Миндича, совладельца компании «Квартал 95», которую основал Владимир Зеленский. Сам Миндич уехал с территории Украины.