Политолог раскрыл перспективы устранения Зеленского Западом

Запад может пойти на убийство Владимира Зеленского, так как тот ассоциируется с множеством скандалов и осложняет мирное урегулирование. Такое мнение высказал «Аргументам и фактам» политолог Александр Дудчак.

По его словам, у Запада есть достаточно поводов для замены Зеленского, который уже «вызывает раздражение». И коррупционный скандал на Украине с участием приближенных к нему людей разворачивается именно сейчас «не случайно».

«Было бы странным, если бы шесть антикоррупционных органов — НАБУ, САП и другие, созданные на Украине, просто так 10 лет молчали, а тут вдруг неожиданно взяли и проснулись», — отметил Дудчак.

Политолог напомнил, что Зеленский для России является нелегитимным, что, усложняет переговорный процесс по урегулированию конфликта. А если его не станет, то у Запада «появится возможность представить мировой общественности какого-то более-менее легитимного человека».

И, наконец, по его словам, у Великобритании и США разные взгляды на то, как дальше поступить с Украиной, и американцам выгоднее «конфликт просто-напросто заморозить».

«Поедет Зеленский поближе к линии боестолкновений, информацию сольют, и туда прилетит «Калибр» или «Кинжал». А может, партизаны подорвут. В общем, вариантов убрать главу киевского режима масса», — подытожил Дудчак.

Напомним, что в настоящее время на Украине разворачивается масштабный коррупционный скандал. Национальное антикоррупционне бюро Украины (НАБУ) уже предъявило обвинения в незаконном обогащении бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову. В отставку ушли министры энергетики и юстиции. При этом обыски прошли и у Тимура Миндича, совладельца компании «Квартал 95», которую основал Владимир Зеленский. Сам Миндич уехал с территории Украины.