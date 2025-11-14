«Охлаждение» sim-карт и работа саперов КНДР в РФ: главное из заявлений Пескова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз пообщался с журналистами и ответил на их вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики.

«Рамблер» рассказывает, о чем рассказал представитель Кремля.

«Период охлаждения» sim-карт

Песков объяснил введение «периода охлаждения» для sim-карт после возвращения из-за рубежа необходимостью обеспечения безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

«Система отлажена, работает безупречно, связана с необходимостью обеспечения безопасности. Сейчас это стоит во главе угла», — сказал пресс-секретарь.

Представитель Кремля подчеркнул, что подобные меры не вызывают какого-либо дискомфорта у граждан, а дискуссия, развернувшаяся вокруг системы — абсолютно беспочвенная.

Помощь КНДР

Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь президента заявил, что Россия никогда не забудет помощь КНДР. Об этом он сказал, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают работу северокорейских саперов в Курской области.

«С благодарностью, мы действительно признательны и благодарны нашим друзьям из Корейской народной демократической республики за самоотверженную героическую помощь. Мы никогда не забудем этой помощи», — заявил Песков.

Представитель главы государства добавил, что сейчас работа саперов продолжается. Он назвал ее опасной и сложной.

Ситуация вокруг Венесуэлы

Москва надеется, что Вашингтон не будет пытаться эскалировать ситуацию вокруг Венесуэлы и обстановку в Карибском бассейне. Как сообщает ТАСС, Песков выразил надежду, что все пройдет «в соответствии с международным правом».

Вместе с тем пресс-секретарь отметил, что международное право сейчас находится в «печальном состоянии» во многих точках мира.

Работа в G20

Песков заявил, что Россия по-прежнему заинтересована в работе в G20. Как сообщает ТАСС, представитель президента отметил, что организация сохраняет свою важность для многих стран, которые в ней участвуют.

«Это гораздо более представительный формат с точки зрения обсуждения мировых экономических проблем», — сказал Песков.

При этом он заметил, что Москва всегда выступала против внесения в повестку «Большой двадцатки» элементов политизации, поскольку изначально формат предполагал обсуждение проблем именно глобальной экономики.