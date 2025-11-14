Путин запросил срочный доклад у Колокольцева

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

Доклад ему представил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, сообщили в пресс-службе Кремля.

«У нас сегодня очень важная тема, связанная с противодействием правонарушений, которые совершаются с использованием информационно-коммуникационных технологий. Докладчик — министр внутренних дел Владимир Колокольцев», — сказал российский лидер перед совещанием по ВКС.

Ранее на рабочем совещании с постоянными членами Совета безопасности президент РФ Владимир Путин рассматривал вопросы совершенствования механизмов противодействия террористическим угрозам. Теперь внимание руководства страны вновь сосредоточено на вопросах безопасности — на оперативном совещании обсуждались меры противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.