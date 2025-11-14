Захарова прокомментировала разговор Мерца и Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем в Telegram-канале телефонный разговор канцлера Германии Фридриха Мерца с Владимиром Зеленским по ситуации с украинскими беженцами.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц высказался за то, чтобы молодые украинцы вместо выезда в ФРГ «несли службу в своей стране». Мерц, выступая на конгрессе в Берлине, подчеркнул, что попросил «побеспокоиться об этом» Владимира Зеленского в ходе состоявшегося телефонного разговора.

Комментируя ситуацию с украинскими беженцами в Германии, официальный представитель МИД России Мария Захарова привела вероятный диалог Фридриха Мерца и Владимира Зеленского.

Мерц обратился с призывом к украинцам

"Так было? Мерц: Хер Зеленский, заберите украинцев из Германии. Зеленский: Хер Мерц, мне нечем их убивать в таких количествах. Будут поставки вооружений и денег, закроем границы и еще понизим мобилизационный возраст. Иначе ждите новых потоков», - написала Захарова.

Напомним, что в конце августа на Украине вступило в силу постановление, разрешающее мужчинам от 18 до 22 лет выезд из страны, несмотря на действующее военное положение. В сентябре страны ЕС выдали украинцам более 79 тысяч новых решений о временной защите. Это самый высокий месячный показатель за два года. Значительный рост числа украинских беженцев был зафиксирован в Германии и Польше.