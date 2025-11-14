Медведев заявил о попадании Зеленского в «цугцванг»

Владимир Зеленский попал в цугцванг и каждый день приносит ему ухудшение позиций на игровой доске. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, окружение войск потенциально грозит Киеву обрушением всей линии фронта, нарастает коллапс в энергетике, на Украине также разворачивается масштабный коррупционный скандал, который « грозит окончательно обезобразить лик героя, бесстрашно сражающегося за свободу страны». При этом европейские лидеры уже выразили «глубокое разочарование».

«Зеленая гнида ожидаемо попала в цугцванг. Каждый день ей приносит ухудшение позиции на игровой доске (…) В шахматах цугцванг обычно заканчивается поражением», - отметил Медведев.

Зампред Совбеза России выразил уверенность, что «остро отточенный скальпель истории уже занесен» над Зеленским, и «вскрытие гнойника неизбежно».

Трамп дал обещание по конфликту на Украине

Напомним, что в настоящее время на Украине разворачивается масштабный коррупционный скандал. Национальное антикоррупционне бюро Украины (НАБУ) уже предъявило обвинения в незаконном обогащении в рамках дела о коррупции бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову. В отставку ушли министры энергетики и юстиции. По данным НАБУ, из бюджета была похищена сумма, эквивалентная ста миллионам долларов.

Предполагается, что заговор с целью хищения был организован Тимуром Миндичем, совладельцем компании «Квартал 95», которую основал Владимир Зеленский. Как сообщают украинские СМИ, Миндич был предупрежден об обвинениях и покинул Украину за несколько часов до обысков в его доме.