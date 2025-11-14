Окружение украинских войск может привести к обрушению всей линии фронта. Об этом сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он отметил, что текущая ситуация напоминает цугцванг — положение в шахматах, когда любой ход ведет к ухудшению позиции.

В связи с этим политик предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому «вскрытие гнойника».

«Окружение войск потенциально грозит обрушить всю линию фронта. А там, глядишь, новые утраты территорий. <...> Остро отточенный скальпель истории уже занесен над ним (над Зеленским — прим. URA.RU), и вскрытие гнойника неизбежно», — написал Медведев в своем официальном telegram-канале.

Также политик указал на проблемы в энергетической сфере Украины, вызванные российскими ударами, и упомянул о коррупционных делах, которые могут усугубить положение украинского руководства. Кроме того, Медведев обратил внимание на сложности в отношениях украинских властей с международными партнерами и высказал мнение о том, что ситуация может развиваться не в пользу Киева.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис высказал мнение о том, что президент Украины Владимир Зеленский утратил связь с реальностью на фоне продвижения ВС РФ на фронте. Аналитик охарактеризовал скорость наступления российской армии как беспрецедентную, передает RT. Меркурис заявил, что сейчас конфликт достиг такого этапа, когда новости настолько неблагоприятны, что украинский глава не в состоянии ни обсуждать их, ни признавать.