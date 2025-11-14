«Царьград» рассказал о возрождении Кремлем «тайного проекта»
Портал «Царьград» рассказал, что в Кремле возрождают «тайный проект, который точно не понравится либералам и Западу» и шокирует их. По версии издания, речь идет о формировании в стране «новой управленческой элиты».
«Царьград» отмечает, что эта элита представляет собой поколение, выросшее в системе государственной службы. Представители этого поколения могут получать карьеру «по наследству». По мнению авторов «Царьграда», эти люди «воспитаны в духе ответственности перед страной и продолжают традиции преданности государству».
«Россия переживает новый этап возрождения, становясь устойчивой системой власти, рассчитанной на поколения, а не на короткие сроки», - подчеркивается в статье.
«Царьград» отмечает, что «традиционную систему преемственности власти» в РФ жестко критиковали «либералы и западники». Они заявляли, что это тормозит кадровое обновление, снижает инициативу, ведет к застою, слабой конкуренции и потере гибкости управления. Но, по мнению обозревателя «Царьграда» Ивана Прохорова, у такой системы есть преимущества.
Прохоров считает, что власть, основанная на семейных связях и традициях, освобождена от интриг и борьбы за влияние. По его словам, в такой системе чиновники способны планировать развитие страны «на долгие годы вперед».
В заключение авторы статьи отметили, что «империя для России - привычный порядок, в котором власть держится на ответственности, а общество - на доверии».
Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял об отсутствии у России имперских амбиций. Также в одном из интервью Путин объяснил свои слова о распаде СССР как об одной из самых крупных катастроф XX века.
«В рамках Советского Союза все граждане вне зависимости от этнической принадлежности жили в одном едином государстве, а после распада СССР 25 миллионов русских людей неожиданно для себя вдруг оказались за границей. <…> Это не политическая, не идеологическая катастрофа, это чисто гуманитарная проблема. Оказались разрезанными семьи, люди остались без работы, без возможности нормально общаться друг с другом», - подчеркивал президент.