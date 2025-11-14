Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с «Известиями» заявил, что Украина изначально не была готова к мирным переговорам с Москвой.

Он отметил, что заявления Киева о стремлении к миру появлялись только под давлением, и всякий раз сопровождались нереальными предложениями. По его словам, одновременно украинская сторона усиливала обстрелы, проводила теракты, и росло число жертв среди мирного населения.

Мирошник считает, что реальных планов на мирное урегулирование у Киева не было.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее говорил, что Россия сохраняет готовность к мирному процессу, но Киев и европейские страны не проявляют желания двигаться в этом направлении. С начала года переговоры проходили в Турции трижды. После июльской встречи стороны договорились продолжить санитарные обмены тяжелораненными и больными.

Москва также предложила передать Киеву тела трех тысяч погибших военнослужащих ВСУ и провести обмен пленными по тысяче двести человек с каждой стороны.

Россия выступила за создание трех рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но ответа не получила, и процесс остановился.

Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва выступает за долгий и устойчивый мир, а не временные передышки. Он считает, что для этого нужно устранить причины конфликта, включая угрозы безопасности, связанные с расширением НАТО, и давление на русскоговорящих граждан Украины.