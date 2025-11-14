В России появится новый перечень рабочих профессий

В следующем году в России начнет действовать обновленный классификатор профессий и должностей. Его внедрение обусловлено тем, что за последние десятилетия некоторые специальности устарели, а другие — появились, объяснил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

«Действующему классификатору, а проще сказать перечню профессий порядка 30 лет. Конечно, многие позиции просто устарели. Поэтому с 1 января 2026 года будет обновленный перечень профессий», — заявил собеседник ТАСС.

В обновленном списке появились ранее отсутствовавшие профессии и должности. Среди них — специалист по искусственному интеллекту, инженер 3D-печати, коуч, копирайтер, SMM-менеджер, спа-менеджер, ландшафтный дизайнер, лейаут-артист, специалист по корпоративной социальной политике и другие. Значительное число новых специальностей относится к сфере информационных технологий, финансов, производства контента и экологии. Прежний классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов появился в 1994 году. Последняя корректировка была сделана в 2012 году.

Обновление перечня отражает текущие тенденции на рынке труда. Ранее в стране резко вырос спрос на IT-специалистов, экспертов по 3D-печати и интернету вещей, а также на работников сферы услуг. Летом Минтруд добавил в список профессий для альтернативной службы пять позиций, напоминает RT.