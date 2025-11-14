В ГД задумались об обязательной маркировке созданных с помощью ИИ видео

Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, согласно которому предлагается ввести обязательную маркировку видео, созданных с помощью искусственного интеллекта.

Она, как отмечает РИА Новости, должна включать в себя видимое обозначение, отображаемое при просмотре видео, а также машиночитаемую метку в метаданных, содержащую сведения о применении ИИ, дате и владельце ресурса.

Такой подход, по мнению парламентариев, обеспечит прозрачность, поможет пользователям отличать реальные видеоматериалы от синтетических и предотвратит распространение дезинформации и дипфейков.

Автором инициатив стал депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»).

IT-эксперт Олег Кузнецов ранее рассказал, что сделанное с помощью ИИ видео можно распознать по теням.