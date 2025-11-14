Изменение правил призыва в Германии может оказаться первым шагом к прямому вступлению Европы в украинский конфликт. Такое мнение выразил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

В своём аккаунте в соцсети X он отреагировал на информацию о том, что в Германии согласовали законопроект о возвращении обязательной медкомиссии для мужчин и возможном призыве по жребию.

«Брюссель втянул Европу в конфликт на Украине, пообещал «всё, что потребуется», и теперь — сюрприз! — молодых людей выстраивают в очередь на обязательную комиссию, потому что происходящее в Киеве потихоньку становится нашей заботой», — подчеркнул Ковач.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Кремль видит промилитаристские настроения в Европе.

Также он согласился с президентом Сербии Александром Вучичем, который заявил, что страны Европы готовятся к возможному вооружённому столкновению с Россией.