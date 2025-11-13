Примаков: Россотрудничество не накажет молдаван за шаги Кишинева

Россотрудничество не станет наказывать обычных молдаван за политические решения Кишинева о денонсации соглашения о функционировании Русского дома в Кишиневе. Об этом написал глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем Telegram-канале.

"Хочу прояснить кое-что о ситуации с Русским домом в Молдавии. Мы не собираемся наказывать обычных людей за те идиотские политические решения, что принимает их правительство, - подчеркнул он. - Убежден, что нельзя наказывать простой народ за ошибки правителей. Нельзя становиться на сторону злобной глупости. И мы, конечно, продолжим набор студентов из Молдавии, тех смелых и добрых молодых людей, что видят свое будущее вместе с Россией".