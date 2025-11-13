Украине предрекли потерю половины своей территории

Сенатор Алексей Пушков заявил, что еще за 2-3 года конфликта Украина может потерять до половины от всей своей территории. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал заявление польского МИД о том, что Украина может вести боевые действия с Россией еще 2-3 года. По мнению Пушкова, за такое время Украина лишится половины своей территории. Как добавил сенатор, подобные заявления показывают, что лидерам европейских стран не важны украинские потери.

«Вопреки бедственному финансовому положению Украины, огромным потерям и поражениям на фронте, глава МИД Польши Сикорский заверяет, что Украина может еще якобы воевать два-три года. Откуда он взял такую оценку? Ниоткуда. Это то, во что ему хотелось бы верить. Но еще совсем недавно западные политики истово верили в "стратегическое поражение" России, о котором они уже больше уже не говорят», — написал Пушков.

