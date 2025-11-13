Российско-германские отношения по вине Берлина находятся в низшей точке с момента образования ФРГ. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"По вине правящих сегодня в Германии политических элит они находятся в низшей точке с момента образования ФРГ. В Берлине сделали ставку на политику реванша и разрыв складывавшихся десятилетиями многоплановых связей между нашими странами, вознамерились нанести России "стратегическое поражение", - указали в министерстве по итогам консультаций замглавы МИД Дмитрия Любинского с руководством Общества "Россия-Германия".

Претензии Германии на "лидерство" вызывают отталкивающие исторические параллели у здоровых политических сил в Европе, отметили в российском дипведомстве.

Россия готова поддерживать контакты с гражданским обществом ФРГ из числа здравых политических сил.