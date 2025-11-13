Депутата Госдумы признали банкротом

Арбитражный суд Республики Северная Осетия - Алания признал депутата Госдумы Роберта Кочиева банкротом из-за его долгов перед кредиторами, которые составляют не менее 653 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

© Госдума

"Арбитражный суд Республики Северная Осетия - Алания, рассмотрев заявление банка "Солидарность", решил его требования о признании банкротом должника Кочиева удовлетворить. В отношении Кочиева введена процедура реструктуризации долгов", - сказали в суде.

Там отметили, что в реестр требований включен долг перед банком в размере 653 млн рублей.

Как сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, Кочиев выступал поручителем алкогольного производителя "Исток ЗШВ" перед коммерческим банком "Солидарность". ООО "Исток ЗШВ" также находится в процедуре банкротства с долгами на общую сумму больше 1 млрд рублей, из которых 390 млн рублей - требования налоговой службы.

Ранее Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд признал Роберта Кочиева и его сыновей Рудольфа и Батраза конечными бенефициарами алкогольного завода "Ракурс", который задолжал кредиторам и налоговой службе более 3,5 млрд рублей. Суд привлек семью Кочиевых к субсидиарной ответственности по долгам предприятия.