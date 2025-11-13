Депутата Госдумы с долгом в 653 миллиона рублей признали банкротом

Арбитражный суд Северной Осетии признал депутата Госдумы Роберта Кочиева банкротом. Об этом сообщает РИА Новости.

© Госдума

Согласно данным в картотеке арбитражных дел, у Кочиева есть долг в 653 миллиона рублей. Помимо признания депутата банкротом, суд также постановил начать в отношении Кочиева процедуру реструктуризации долгов.

«Арбитражный суд определил: признать обоснованным заявление АО Коммерческий банк "Солидарность" … о признании Кочиева Роберта Ивановича (16.03.1966 года) несостоятельным (банкротом). Включить в реестр … требования АО Коммерческий банк "Солидарность" в сумме 653 793 303,34 рублей, в том числе, 576 999 500 рублей – сумма основного долга, 82 793 803,34 рублей – сумма процентов за пользование кредитом», — сказано в картотеке.

Депутат Кочиев был избран в составе федерального списка кандидатов от партии КПРФ. Входит в Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Ранее бывшая совладелица «Арианта» попросила признать ее банкротом.