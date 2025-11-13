Россия зафиксировала агрессивный настрой ЕС против Черноморского региона

Агрессивный конфронтационный настрой фиксируется со стороны Европейского союза в отношении Черноморского региона. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам консультации заместителей глав внешнеполитических ведомств России и Турции Александра Панкина и Айше Беррис Экинджи.

"Россия и Турция подтвердили приверженность принципу самостоятельной идентичности и ответственности прибрежных стран за данное географическое пространство. Отмечен агрессивный конфронтационный стратегический настрой Евросоюза в отношении Черноморского региона", - указали в министерстве.

Отмечается, что Панкин подтвердил нацеленность российской стороны на прагматичный взаимовыгодный диалог по всему спектру представляющих взаимный интерес направлений.

"Речь идет о деполитизированной и ориентированной на практические результаты совместной работе в Черноморском регионе, - уточняли в дипведомстве. - Замглавы МИД сверили подходы к повестке южноафриканского председательства в свете предстоящего саммита Группы двадцати, а также к темам укрепления многосторонней торговой системы с опорой на ВТО, повышения роли и голоса стран глобального Юга и Востока в международных организациях и финансовых институтах".

Как подчеркнули в МИД, российская сторона выступила в пользу дальнейшего "реалистичного и сбалансированного подхода к развитию энергосотрудничества и энергобезопасности" с учетом особой роли ископаемых видов топлива, включая нефть, природный газ, мирный атом. "Стороны обстоятельно обсудили комплекс вопросов многосторонней экономической дипломатии, а также сотрудничество на площадках ЧЭС, Группы двадцати, ВТО, Бреттон-Вуддских институтов. Отдельное внимание уделено тенденциям и взаимодействию в области энергетики, - резюмировали в МИД РФ. - Стороны отметили близость или совпадение позиций по большинству вопросов повестки дня встречи. Условились продолжать взаимовыгодные контакты и тесное сотрудничество на международных экономических площадках".