Захарова отвергла оправдания Corriere della Sera по отказу от интервью Лаврова
Попытки итальянской газеты Corriere della Sera оправдаться после отказа публиковать интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова несостоятельны, редакция подвергла выборочному цензурированию прямую речь спикера, и признаваться в этом у нее не хватает духа. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее в МИД РФ сообщили об отказе итальянской газеты Corriere della Sera публиковать интервью с Лавровым, ею же запрошенное. ТАСС привел выдержки из интервью на правах эксклюзива. Как обратила внимание Захарова, в попытке оправдаться за цензуру интервью Лаврова редакция издания выдвинула "фантастическую версию случившегося": им якобы не дали возможности дополнительно, к интервью, провести "перекрестный опрос и оспорить отдельные утверждения министра".
"Никаких дополнительных вопросов редакцией направлено и не было. И да, сложно даже представить, во что бы они превратили очное интервью министра иностранных дел России, если даже письменное интервью они сократили в 3 раза, - прокомментировала дипломат. - То, что мы увидели на примере "Коррьере делла Сера", - не единичный случай. Только что отгремел скандал вокруг агентства Би-би-си и его манипуляций с заявлениями президента США. Именно это и пытались сделать журналисты "Коррьере делла Сера" - выборочное цензурирование прямой речи спикера. И признаться в этом у них, похоже, не хватает духу. La pusillanimit ("малодушие" на языке Данте и Петрарки)".
Захарова назвала логику издания "потрясающей". "Мы не будем публиковать ответы российского министра на наши изначальные вопросы, но зададим дополнительные. И вот уже ответы на них опубликуем. Да и то не факт. И непонятно, кстати, где бы редакторы "Коррьере делла Сера" размещали ответы на эти "пункты допроса и оспаривания", если, напомню, даже на основной текст интервью у них не нашлось места ни в газете, ни на сайте", - добавила дипломат.
"Коррьере делла Сера" обвиняет нашу страну в том, что "в Россия свобода информации отменена". При этом именно итальянская газета отказалась публиковать интервью российского министра иностранных дел, в то время как интервью представителей Запада в российской прессе выходят без купюр", - резюмировала Захарова.