Захарова посоветовала Макрону помыться, чтобы спастись от клопов

В России ответили на упрек президента Франции Эмманюэля Макрона, который обвинил РФ в «распространении фейков» о нашествии клопов во Франции. В своем ответе официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала французскому лидеру помыться, чтобы спастись от этих насекомых-паразитов.

Ранее Макрон высказал мнение, что информация о распространении постельных клопов в стране может иметь российское происхождение. При этом он не отрицал существования проблемы с паразитами. По мнению главы государства, внимание к данной ситуации могло быть искусственно усилено благодаря созданию большого количества фейковых аккаунтов в социальных сетях российскими пользователями. Однако каких-либо доказательств в поддержку своей версии Макрон не представил.

«Я так и не поняла: Россия виновата в том, что во Франции есть клопы или в том, что их нет? <...> Макрон утверждает, что это были наши не клопы, а фейки? Так и хочется спросить: „Мыться не пробовали?“. Помогает и от нательных паразитов, и от неврозов», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Кроме того, дипломат привела в пример переписку Наполеона Бонапарта со своей первой супругой Жозефиной. Захарова указала, что французский полководец писал своей жене о том, чтобы та не мылась, поскольку он вскоре прибудет к ней. В противовес этому официальный представитель МИД РФ использовала строки из произведения Корнея Чуковского «Мойдодыр», где как раз говорится о том, что соблюдение личной гигиены должно быть обязательным каждый день.