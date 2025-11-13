Захарова посоветовала Макрону помыться, чтобы спастись от клопов

Французским высокопоставленным чиновникам следует хотя бы иногда мыться, заметила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее начальник Генштаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон попытался переложить вину за нашествие постельных клопов на Россию, бездоказательно обвинив Москву в дестабилизации ситуации в республике.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, на встрече с читателями La Dépêche заявил, что «Россия распространяет фейки о нашествии постельных клопов во Франции».

«Я так и не поняла: Россия виновата в том, что во Франции есть клопы или в том, что их нет? Французский Генштаб устами, прости Господи, Мандона, нас обвинял в том, что они есть. А теперь Макрон утверждает, что это были наши не клопы, а фейки? Так и хочется спросить: «Мыться не пробовали?», — отметила Захарова.

Дипломат уточнила, что водные процедуры помогают и от нательных паразитов, и от неврозов.

Представитель МИД напомнила, что в свое время Наполеон писал Жозефине: «Не мойся. Я спешу изо всех сил и через восемь дней приеду». Вместе с тем, добавила она, советский писатель Корней Чуковский, напротив, призывал умываться по утрам и вечерам, воспевал хвалу душистому мылу, пушистому полотенцу, густому гребешку.