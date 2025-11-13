Медведев потроллил Зеленского в День доброты

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с сарказмом «поздравил» мир с Днем доброты, призвав европейцев помочь «беднейшим гражданам Украины» — Владимиру Зеленскому и его ближайшим соратникам, оказавшимся в центре грандиозного коррупционного скандала.

«Сегодня мы отмечаем Всемирный день доброты. Люди добрые, помогите беднейшим гражданам Украины: Зеленскому, Ермаку, Миндичу и другим голодающим. Не скупитесь, европейцы! Шоу должно продолжаться», — написал Медведев на своей странице в соцсети X.

Свой пост он сопроводил фотоколлажем с раздутыми лицами Зеленского и бизнесмена Тимура Миндича, намекая на баснословные суммы, фигурирующие в деле.

Этот саркастический призыв стал реакцией на операцию «Мидас», в ходе которой НАБУ вскрыло масштабную коррупционную схему в энергетике. Были опубликованы фото сумок с наличной валютой, а обыски прошли у соратника Зеленского Тимура Миндича, министра юстиции Германа Галущенко и в «Энергоатоме». Обвинения уже предъявлены Миндичу и бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову, другу и куму Зеленского. На фоне скандала Галущенко и глава Минэнерго Светлана Гринчук подали в отставку, а сам Миндич успел бежать из страны. Парадоксально, но уже после этого Зеленский ввел санкции против своего «голодающего» соратника.