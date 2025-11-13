О чем говорят в Госдуме сегодня: переговоры по Украине и значение маркетплейсов в экономике РФ

Депутаты нижней палаты парламента обсуждают приостановку мирных переговоров по инициативе Украины, влияние онлайн-торговли на российскую экономику, проект о штрафах за вождение без ОСАГО и национальность Чебурашки. О чем еще говорят в Госдуме 13 ноября, разбирался «Рамблер».

Украина приостановила переговоры с Россией

Украина утратила самостоятельность и приостановила мирные переговоры под влиянием западных стран, которые хотят извлечь максимальную выгоду из ситуации и ослабить Россию. Такое мнение высказал депутат Госдумы Александр Толмачев, пишет News.ru.

«Безусловно, без Запада [в приостановлении переговоров] не обошлось. Украина — несамостоятельный участник, она лишена субъектности и независимости. Ни о каких суверенных решениях речи не идет. (…) Зеленский не заинтересован в сохранении своих людей, его задача — продолжать вести боевые действия против России. Это еще раз доказывает: мы все делаем правильно», — уверен Толмачев.

Онлайн-торговля в экономике России

Объем онлайн-торговли в России показал в 2025 году рост до 15,2 трлн рублей, способствует расширению ассортимента, доступности товаров для граждан и является одним из драйверов развития экономики. Об этом рассказал News.ru депутат Госдумы Алексей Говырин.

По его словам, доля маркетплейсов в электронной коммерции превысила 50%, а число активных продавцов на крупнейших площадках продолжает расти.

«В 2026 году ожидается рост онлайн-продаж до 16 трлн рублей, расширение экспортных разделов на платформах и интеграция с рынками БРИКС и ЕАЭС. Совместное развитие цифровых площадок и МСП продолжает формировать новую модель российской торговли», — констатировал парламентарий.

Ограничение скорости курьеров

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым выступили с инициативой запретить курьерам ездить по тротуарам на фоне роста числа ДТП с электросамокатами и электровелосипедами. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению парламентариев, курьеры вносят существенный клад в создание аварийных ситуаций.

«Просим вас рассмотреть возможность введения запрета на передвижение граждан, работающих курьерами, на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам и иным пешеходным зонам», — говорится в письме на имя министра транспорта Андрея Никитина.

Проект о штрафах за вождение без ОСАГО

Также Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на изменение порядка привлечения к ответственности водителей за отсутствие полиса ОСАГО. Новые нормы предусматривают, что выписать штраф можно будет только один раз в сутки вне зависимости от количества фиксаций нарушения камерами, отмечает РИА Новости.

При этом в настоящее время водителей, управляющих транспортными средствами без ОСАГО, могут привлекать к административной ответственности при каждой фиксации нарушения камерами. Штраф за отсутствие ОСАГО составляет 800 рублей, в случае повторного правонарушения — от 3 до 5 тысяч рублей.

Национальность Чебурашки

Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров пришел к выводу, что популярный персонаж детских сказок Чебурашка был евреем. Такое мнение он высказал в ходе рассмотрения поправок ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на 2026-28 гг., пишет «Московский комсомолец».

По словам парламентария, единственной страной, поставлявшей апельсины в СССР, был Израиль, а Чебурашка приехал именно в ящике с этими фруктами. «Чебурашка-то еврей», — заявил депутат в ходе спора при рассмотрении поправки в бюджет, предусматривающей выделение средств на проведение конкурса «Родная игрушка».