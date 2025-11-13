В Госдуме определили национальность Чебурашки

Глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров в шутливой форме рассказал о национальности мультипликационного героя Чебурашки.

Мысли о национальности героя мультфильма он высказал в связи с рассмотрением в Госдуме поправок ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на 2026—2028 годы — парламентарии обсуждали поправку о финансировании конкурса «Родная игрушка».

«А Чебурашку можно? Давайте хоть до него няшки дадим. А вы помните, откуда в Советский Союз привозили? Была единственная страна, из которой завозили апельсины. Не помните откуда? Из Израиля завозили. Чебурашка-то — еврей», — цитирует его РИА Новости.

В ответ на комментарий другого депутата о марокканских мандаринах Макаров вновь подчеркнул, что в истории Чебурашки речь шла именно об апельсинах.

«А апельсины — можете проверить — испанские к нам не приезжали. Чебурашка не испанец... В общем, отечественную игрушку тоже поддерживаем», — сказал он.

Ранее глава Росмолодёжи Григорий Гуров предложил россиянам снять с сумок игрушку лабубу и повесить вместо неё Чебурашку.