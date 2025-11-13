Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совета МПА СНГ

В Душанбе единогласным голосованием Валентину Матвиенко утвердили на пост председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств.

Председатель Совета МПА СНГ традиционно складывает свои полномочия на осенней сессии и затем назначается сроком на один год. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 13 ноября 2025 года вновь переизбрана на этот пост, который она бессменно занимает с 2011 года.

Ее кандидатуру предложил на рассмотрение коллег Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали. Он отметил, что под ее руководством МПА СНГ стала центром выработки модельных актов. А деятельность Валентины Матвиенко отличается глубокой вовлеченностью и ответственностью.

Предложение поддержал председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев: он сказал, что Ассамблея под руководством Валентины Матвиенко стала эффективной площадкой для диалога и укрепления доверия между народами Содружества.

Слова поддержки сказала председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева: «Мы высоко ценим ту конструктивную атмосферу работы, которая была создана в Ассамблее. Уверены на 100 процентов, что Ассамблея откроет новые горизонты взаимовыгодного сотрудничества».

А председатель Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников отмтилл, что Валентина Матвиенко является одним из самых любимых политиков России.

По итогам голосования Валентине Матвиенко в знак уважения подарили букет из 21 белой розы.

Спикер Совета Федерации поблагодарила коллег за оказанное доверие, пообещала и дальше укреплять отношения между государствами Содружества.

Она напомнила, что процедура ежегодная. И для нее — всегда волнительная.

В Душанбе 13 и 14 ноября проходят мероприятия выездной осенней сессии Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ. В 2025 году Таджикистан председательствует в Содружестве Независимых Государств.