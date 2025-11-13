В Госдуме заявили о затягивании на шее Зеленского петли народного гнева

На шее Владимира Зеленского затягивается петля народного гнева и недовольства западных кураторов, заявила член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис, комментируя коррупционный скандал на Украине.

«Петля народного гнева и недовольства западных кураторов на шее Зеленского затягивается», — цитирует её РИА Новости.

Депутат отметила, что украинское правительство как никогда близко к вотуму недоверия.

Она также обратила внимание, что очередной политический скандал на Украине вскрыл и так давно очевидный коррупционный нарыв, полностью охвативший страну.

10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в энергетике Украины. Установлена причастность четырёх украинских министров к хищениям бюджетных средств.

На этом фоне министр энергетики Украины Гринчук подала заявление об отставке, а кабмин Украины отстранил от работы ряд чиновников «Энергоатома».

Обыски прошли и у Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и соратника Зеленского. Он сбежал с Украины по израильскому паспорту.

The Times назвала коррупционный скандал в «Энергоатоме» «бомбой замедленного действия» для Зеленского.