Главные заявления Пескова сегодня: отказ Украины от переговоров и ядерные испытания

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил сегодня на вопросы об отказе Киева от диалога с Россией, продолжении спецоперации, словах госсекретаря США и ядерных испытаниях. Главное из заявлений Пескова в материале «Рамблера».

Отказ Украины от переговоров

Решение украинской стороны о приостановке переговоров с Россией «печально», но Киеву все равно придется вернуться к диалогу и уже с гораздо худших позиций. Об этом заявил сегодня в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал заявление замглавы украинского МИД Сергея Кислицы о приостановке переговоров России и Украины.

«Украинская сторона на фоне таких заявлений должна знать, что рано или поздно ей придется вести переговоры, но с гораздо худших позиций. Эти позиции у киевского режима изо дня в день ухудшаются», - констатировал Песков.

Продолжение СВО

Отказ Киева от диалога вынуждает российскую сторону продолжать спецоперацию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ, пишет ТАСС.

«За неимением возможности дальше продолжать разговор, разумеется, будем продолжать специальную военную операцию, с тем, чтобы достичь тех целей, которые были сформулированы верховным главнокомандующим и президентом», - пояснил Дмитрий Песков.

При этом, по его словам, в Кремле категорически не согласны с заявлением главы Госдепартамента США Марко Рубио о неготовности России к мирному урегулированию конфликта.

«Россия хочет по-настоящему мира, Россия открыта для урегулирования украинской проблемы политико-дипломатическими средствами», - подчеркнул Дмитрий Песков.

Ядерные испытания

По словам официального представителя Кремля, Россия будет «действовать соответственно» в случае возвращения США к ядерным испытаниям, пишут «Известия».

«Если считать это подтверждением того, что США выходят из запрета на испытания, то тогда это подтверждение вот этих намерений», — сказал Песков, комментируя заявления госсекретаря США Рубио.

Он также подчеркнул, что Россия сохраняет за собой право «действовать соответственно».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что в связи с ядерными испытаниями в других странах он поручил немедленно начать испытания американского ядерного оружия «на равной основе». А 12 ноября госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что испытания ядерного потенциала страны будут включать средства доставки, он также подчеркнул обеспокоенность Вашингтона быстрым наращиванием ядерного потенциала КНР.

Мединский

Слушать собеседника — правила дипломатии и хорошего тона, плохо доступные Киеву, констатировал сегодня Дмитрий Песков, комментируя высказывания представителя МИД Украины о помощнике президента России Владимире Мединском.

«Мне кажется, с кем бы ты ни вел переговоры, его нужно уважать и как минимум быть готовым слушать то, что говорит переговорщик с другой стороны. Это правила дипломатии, правила хорошего тона. Хотя понимаем, что в этом плане киевским переговорщикам особо хвастаться нечем», - подчеркнул Песков.

В Кремле также отметили, что считают исторические лекции Мединского - глубокими, увлекательными и содержательными.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью газете The Times заявил, что руководитель российской делегации Владимир Мединский начал мирные переговоры в Стамбуле с исторической лекции. По его словам, украинская переговорная группа была недовольна его поведением.