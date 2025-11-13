«Важнейший вопрос»: почему США против конфискации российских активов

США пытаются сохранить диалог с российской стороной, избегая изъятия замороженных российских активов. Об этом заявил в беседе с News.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Собеседник издания отметил, что граждане США демонстрируют высокую степень лояльности к поддержанию стабильности национальной валюты. По его словам, Вашингтон отказался от конфискации активов России, в частности, из-за стремления не испортить отношения.

Чепа обратил внимание на то, что доллар — это та расчетная единица, которой пользуется мир. И американцы «очень бьются» за его надежность, отметил первый заместитель председателя.

«Для них это важнейший вопрос. Поэтому они более тщательно подходят к этой проблеме», — заявил Чепа.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что некоторые страны Евросоюза против использования российских активов. Он также предупредил о непредвиденных последствиях такой конфискации, отметив, что страны G7 потеряют 73 миллиарда долларов в случае ответных мер со стороны России.