Кремль анонсировал встречу Путина с губернатором Астраханской области

Президент России Владимир Путин сегодня проведет встречу в Кремле с губернатором Астраханской области, председателя комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей Игорем Бабушкиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил , что Владимир Путин примет в Кремле губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, передает ТАСС.

По словам Пескова, беседа будет важной. Бабушкин выступит с докладом в двух ролях, в том числе как председатель комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов СВО и членов их семей.

Представитель Кремля отметил: «Есть ряд инициатив у этой комиссии, они проработаны в комиссии». Песков добавил, что на встрече также обсудят ситуацию в Астраханской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Государственном совете создана комиссия по поддержке ветеранов спецоперации и членов их семей.

Комиссия сформирована для координации работы по улучшению социальной поддержки и реабилитации участников и их близких.

Также комиссия планирует разрабатывать законодательные инициативы для обеспечения всесторонней помощи ветеранам спецоперации.