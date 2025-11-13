В Кремле обратили внимание на заявление МИД Украины о том, что Киев прекращает мирные переговоры с Москвой.

"Мы тоже обратили внимание на эти заявления. Они важные, формализуют ситуацию де-факто, когда украинская сторона не желала каким-то образом продолжать контакты", - сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что это печальный факт, и за неимением возможности дальше продолжать разговор, Россия продолжит СВО.

"Украинская сторона должна знать, что рано или поздно придется вести переговоры, но с гораздо худших позиций", - добавил представитель Кремля.

Он отметил, что позиции Киева будут изо дня в день ухудшаться.