В Кремле оценили лекции Мединского

Кремль оценивает лекции помощника президента и руководителя российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского как глубокие, интересные и содержательные. Такую оценку дал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя претензии Киева к подходам российского переговорщика.

Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица выразил в беседе с зарубежной прессой недовольство опорой Мединского на исторические источники в ходе переговоров в Стамбуле.