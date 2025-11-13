В Кремле отреагировали на заявление МИД Украины о прекращении переговоров с РФ

Киев должен осознавать, что рано или поздно ему придется возобновить переговоры с Москвой, но уже с гораздо худших позиций. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что российская сторона обратила внимание на сообщение министерства иностранных дел Украины о прекращении переговоров. По словам представителя Кремля, соответствующие высказывания "формализуют ситуацию де-факто". "Украинская сторона не желает продолжать контакты, это печально", — сказал Песков. Он подчеркнул, что РФ на фоне отсутствия возможности продолжать диалог с Украиной будет и дальше проводить специальную военную операцию и достигать поставленных в ее рамках целей. "Украинская сторона должна знать, что рано или поздно придется вести переговоры, но с гораздо худших позиций", — добавил пресс-секретарь. 12 ноября заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры между Киевом и Москвой официально приостановлены. Как он сказал, представители РФ якобы игнорировали конкретные шаги по урегулированию конфликта.

